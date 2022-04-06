أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 11:19
Back

أبو شرف حذر من استمرار المصارف بفرض قيود على حسابات الأطباء واللجان الطبية في المستشفيات

أبو شرف حذر من استمرار المصارف بفرض قيود على حسابات الأطباء واللجان الطبية في المستشفيات Lebanon, news ,lbci ,أخبار المستشفيات,شرف أبو شرف,أبو شرف حذر من استمرار المصارف بفرض قيود على حسابات الأطباء واللجان الطبية في المستشفيات
episodes
أبو شرف حذر من استمرار المصارف بفرض قيود على حسابات الأطباء واللجان الطبية في المستشفيات
Lebanon News
حذر نقيب أطباء بيروت البروفسور شرف أبو شرف من "استمرار المصارف في فرض قيود غير قانونية على الحسابات المالية للأطباء واللجان الطبية في المستشفيات، ووضع شروط تعجيزية على حساباتهم، واقتطاع نسبة مرتفعة من التحويلات التي تصلهم من الجهات الضامنة الرسمية والخاصة"، وقال: "هذه المعاملة التعسفية ستضطر نقابة الإطباء إلى اتخاذ خطوات صعيدية، عملنا مرارا على تفاديها، خصوصا أن المضمونين لم يعد في استطاعتهم تحمل فروق الفواتير الاستشفائية والصحية والدوائية الضخمة. كما لم يعد في استطاعة الأطباء تأمين الحد الأدنى من العيش اللائق الكريم".
الإعلان
 
أضاف: "يجب إعطاء الأولوية للقطاع الصحي قبل الوصول إلى الكارثة. وندعو الدولة والمصارف إلى اتخاذ خطوات سريعة للتخفيف من وطأة الأزمة رحمة بلبنان وجميع المواطنين".
 
وحذر أيضا من "تفاقم هجرة الكفاءات الطبية من لبنان، رغم التحذيرات التي أطلقتها النقابة منذ أشهر محذرة من خطورة استمرار هذا النزف في القطاع الطبي"، آسفا ل"غياب أي معالجة جدية لهذا الموضوع".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً