الجميّل التقى فرونيتسكا : لضرورة مراقبة صناديق الاغتراب منعاً لتعديل محتواها

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أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على ضرورة حصول مراقبة على صناديق الاقتراع في الاغتراب لاسيما في فترة الاسبوع الفاصلة بين موعد الانتخاب في الخارج والداخل، معربا عن تخوّفه من عملية تعديل في محتواها متى غابت عن أعين المندوبين، واقترح قيام شركات تدقيق دولية بتسلمها عند وصولها الى لبنان.كلام الجميل جاء خلال لقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب الدكتور ميشال ابي عبد الله.ولفت إلى أنه ناقش مع ممثلة الأمم المتحدة كل ما يتعلق بنزاهة الانتخابات والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة الدولية في موضوع الرقابة الدولية على العملية في لبنان خصوصا في الاغتراب، مشيرا إلى أن لديه تخوف كبير من فترة الاسبوع التي تفصل بين تصويت الخارج الذي حدد في 8 ايار وتصويت الداخل في 15 ايار وتغيب فيها الصناديق عن أعين المندوبين.وقال رئيس الكتائب:" وا نملك اي ضمانة او ثقة في بقاء هذه الصناديق مختومة الى حين موعد الفرز في 15 ايار وانه لن يتم التعديل في مضمونها، واقترحنا حلول للموضوع ومنها ان تتسلم شركات تدقيق دولية صناديق الاقتراع عند وصولها الى لبنان".واعتبر أن اليوم يتم استنزاف الاحتياطي في مصرف لبنان يومياً بما يعادل الـ20 مليون دولار اي اكثر من 500 مليون دولار في الشهر للحفاظ على سعر الصرف بحدود ال 24000 ليرة للدولار وهي كمية هائلة تصرف من اموال المودعين المحتجزة في المصارف وتهدر آخر قدرة للبنان على النهوض في اكبر عملية رشوة بتاريخ لبنان لتخدير اللبنانيين ومنعهم من الانتفاض على تدهور سعر الليرة الى حين انتهاء الانتخابات عندها يتم رفع الدعم و يعود سعر الدولار الى تسجيل ارقام عالية.وأشار الجميل الى الوضع الملتبس في مصرف لبنان اذ ان الحاكم صدرت بحقه مذكرات توقيف لبنانية ويتعرض لملاحقات دولية وهو ما زال في موقعه يحظى بدعم المنظومة ويفاوض صندوق النقد الدولي، مؤكداً ان هذا الوضع غير مقبول ويمس بمصداقية لبنان.وتوجه رئيس الكتائب الى اللبنانيين لعدم الانجرار الى وهم الاستقرار في الوضع النقدي لأنه سينفجر في وجهنا بعد الانتخابات، مشدداً على ضرورة المحاسبة وإحداث التغيير واختيار وجوه موثوقة تستطيع النهوض بالبلد بعيداً عن المنظومة التي ستعود الى تسوياتها فور انتهاء الانتخابات.وأكد أن الخيارات البديلة موجودة في كل المناطق، مشددا على أنهم موجودون في كل الدوائر على امل ان يختار اللبنانيون صح وان نجد غداة الانتخابات في مجلس النواب قوة سياسية مستقلة، تغييرية، سيادية، معارضة تخوض معركة بناء لبنان الجديد.