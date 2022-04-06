لحود وغريو اختتما مشروع التوأمة في المجال البيطري وسلامة الغذاء بين وزارة الزراعة وفرنسا

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اختتمت وزارة الزراعة مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي ووزارة الزراعة الفرنسية ووزارة الصحة الايطالية حول تعزيز امكانيات وزارة الزراعة اللبنانية في مجال الخدمات البيطرية وسلامة الغذاء، وذلك خلال حفل حضره المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ممثلا وزير الزراعة عباس الحاج حسن وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو والمدير العام للاغذية في وزارة الزراعة الفرنسية بيار بريمو وممثلة عن المفوضية الاوروبية في لبنان اليسيا سكارتسيلا وممثل السفارة الايطالية في لبنان ايمانويل داندراسي وممثل منظمة الصحة الحيوانية في لبنان غازي يحيا ووممثل منطمة الاغذية والزراعة الفاو صولانج سعادة ومدير الثروة الحيوانية الياس ابراهيم.وأُعلن خلال الحفل موجز عن مراحل تنفيذ المشروع والاهداف والنتائج التي انجزت.وأكدت السفيرة آن غريو، على دعم فرنسا الدائم للبنان وللقطاع الزراعي، وحثّت وزير الزراعة عباس الحاج حسن ولحود على جهودهما وتعاونهما في انجاح مشروع التوأمة بين لبنان وفرنسا وايطاليا والاتحاد الاوروبي وفي تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وفرنسا .أما المدير العام لوزارة الزراعة، فأكد من جهته أن المشروع تضمن مكونات يحتوي كل منها على عدة أنشطة لتحسين القوانين في مجال سلامة وجودة الغذاء والصحة العامة البيطرية وتعزيز القدرات المؤسساتية والادارية للخدمات البيطرية وزيادة التواصل ورفع مستوى التوعية الاجتماعية.وأعلن لحود أن انشطة المشروع شملت تعديل القوانين اللبنانية لتتلاءم مع المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الاوروبية وبناء القدرات من خلال تدريبات فريق مديرية الثروة الحيوانية وتنظيم حملة توعية لمكافحة داء الكلب من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والبلديات والمجتمع المحليوعرض لاهم مشاريع التعاون بين وزارة الزراعة اللبنانية وفرنسا خصوصا في مجال سلامة الغذاء والتعليم الزراعي والارشاد والصحة الحيوانية ووقاية النبات والثروة الحرجية والتصنيع الزراعي.وأكد المدير العام بيار بريمو بدوره على استمرار التعاون بين وزارتي الزراعة في لبنان وفرنسا.