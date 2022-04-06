بيروت مدينتي تعلن أسماء مرشحيها في 4 دوائر انتخابية

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أعلنت بيروت مدينتي عن أسماء المرشحين والمرشحات في 4 دوائر انتخابية: بيروت الأولى، بيروت الثانية، الجنوب الأولى، والجنوب الثالثة.في ما يلي الأسماء: