بهاء الحريري لـ"جبلنا ماغازين": حركة سوا ستكسر المحرّمات وللمشاركة في الانتخابات

أكد رجل الأعمال بهاء الحريري أن مشروعه من خلال حركة"سوا" هو مشروع وطني، لا طائفي، وأعرب عن فخره لانتمائه إلى الطائفة السنية، مؤكدا أنه يفتخر قبل كل شيء بأنه لبناني، وهو يسعى لكسر المحرمات عبر سوا وتركيبتها وطبيعة العمل السياسي الديمقراطي الذي ستقوم به، ولن يتدخل في عملها، وهو أوصى بأن يكون أول رئيس لها مسيحياً.
كما أكد بهاء الحريري في مقابلة لموقع "جبلنا ماغازين
" أن لبنان لطالما كان موجوداً في قلبه، ولذلك قام مع شركاء له باستثمارات كبيرة في لبنان في السنوات الأخيرة بقيمة 800 مليون دولار قبل أن يكون له أي اهتمام بدخول العمل السياسي، مشيراً إلى أنه على الرغم من عدم وجوده جسدياً في لبنان ولكنه تمكن من تحقيق إنجازات جدية ومنها بالطبع مؤسسة نوح الإنسانية ومن بعدها صوت بيروت إنترناشونال وحركة سوا للعمل السياسي.
ورفض الحريري الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات معتبراً أن التصويت فيها هو الطريق الوحيد للتغيير، واصر على إجرائها، داعيا المواطنين إلى المشاركة والتصويت "ضدهم".
وكشف أنه سيعلن في الأسبوعين المقبلين عن استراتيجية سوا بالنسبة للانتخابات ومن ستدعمهم فيها، وقال :"حزنت لعدم وصول الثورة إلى لوائح موحدة في الانتخابات، ولكنني أرفض أن أصف ذلك بخيبة الأمل. ونحن لن نساند في هذه الانتخابات السياديين وحسب، بل من يقولون أننا - مسلمين ومسيحيين - نريد أن نتقدم بلبنان إلى الأمام. وسوف نواصل جهودنا من أجل توحيد صوت الثورة".