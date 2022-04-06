أخبار لبنان
06 نيسان 2022 - 15:38
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السفارة الروسية في بيروت للاوكرانيين في لبنان: لعدم تحويل لبنان إلى ساحة صراع حول العملية الروسية في أوكرانيا

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السفارة الروسية في بيروت للاوكرانيين في لبنان: لعدم تحويل لبنان إلى ساحة صراع حول العملية الروسية في أوكرانيا
Lebanon News
لفتت سفارة روسيا الاتحادية في لبنان إلى أنه في الآونة الأخيرة، قام المواطنون الأوكرانيون بمساعدة سفارة أوكرانيا في بيروت، بتنظيم عدة حملات تشويه وتحريف لحقيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وتشهير بكل ما يتعلق بروسيا الاتحادية بشكل عام.

واعتبرت السفارة في بيان أن ما يثير القلق، ارتكاب المشاركين في هذه الاستفزازات أعمال غير قانونية، كإطلاق الهتافات المهينة ووضع الملصقات المعادية لروسيا على حائط سفارتنا في بيروت ومحاولات إلحاق الأضرار بالممتلكات الدبلوماسية الأخرى، ورأت أن غالبًا ما يسعي المنظمون الأوكرانيون إلى تزامن حملاتهم هذه مع تحركات الناشطين اللبنانيين والمواطنين الروس المؤيدين لروسيا وللعملية العسكرية الخاصة.
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ورأت أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى وقوع حالات صدام مستنكرة ومرفوضة، لافتة النظر إلى أن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية والمواطنين الروس في لبنان والبلدان الأخرى لم ولا يسمحون لأنفسهم بمثل هذه التصرفات ضد البعثات الخارجية الأوكرانية.

وطلبت السفارة الروسية من مواطني أوكرانيا الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتوقف عن محاولات تحويل لبنان، المثقل أصلًا بشتى أنواع المعاناة، إلى ساحة صراع حول العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 

ودعت سلطات إنفاذ القانون اللبنانية إلى الانتباه إلى الطبيعة غير القانونية لمثل هذه التحركات.
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