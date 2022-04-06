ميقاتي استقبل وزير الثقافة... المرتضى: باشرنا في إجراءات إدراج معرض طرابلس الدولي على لائحة التراث العالمي

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قررت وزارة الثقافة، بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إحالة ملف ادراج معرض طرابلس الدولي على لائحة التراث العالمي، ورأى وزير الثقافة محمد المرتضى أن احتمالات نجاحه عالية جدا، واذا تم فسيكون له مردود كبير على لبنان وعلى صورته، وعلى هذا المعلم في حد ذاته.كلام مرتضى جاء بعد لقاء جمعه بميقاتي في السرايا الحكومية اليوم.وأوضح وزير الثقافة أن للبنان على لائحة التراث العالمي كل من جبيل، وصور وعنجر وبعلبك ووادي قاديشا ، شاكرا نقيب المهندسين السابق جاد ثابت الذي حمل على عاتقه هم تحويل الملف بكل مستلزماته، مؤكدا أنه سيوقع الإحالة وسأيرسلها الى سفيرة لبنان في اليونيسكو سحر بعاصيري لتكون مفوضة بالتوقيع ومتابعة سائر ما يلزم وصولا الى إنجاح المسعى.وأشار الى ان معرض رشيد كرامي الدولي يشكل تحفة معمارية من تصميم المهندس المعماري البرازيلي اوسكار نيماير، موضحا أن ملف الترشيح يتضمن الى طلب التسجيل كامل المعطيات والخرائط الخاصه بالموقع، قانون تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، المسابقة المعمارية برعاية الاتحاد الدولي للمعماريين لمركز المعرفه والابداع، تقرير تحليل انشائي للمدرج المكشوف ودفتر شروط تدعيم وترميم القوس الكبير وخطة وبرنامج ادارة المحافظة على المعلم وفريق الخبراء.