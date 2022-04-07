مؤسسة مياه لبنان الشمالي: قطع المياه عن بلدات بترونية بسبب العكارة في نبع دله والغواويط

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LBCI News Lebanon

أصدرت مؤسسة مياه لبنان الشمالي بيانا إلى المشتركين المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا، أعلنت فيه أنها، "وبسبب ارتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن بلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا، اجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين، بيت شلالا، دير بللا، شناطا، كفيفان، جران، غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان، الفتيحات، آصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا على أن يتم إعادة توزيع المياه فور إنخفاض درجة العكارة في المياه".