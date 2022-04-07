البطريرك الراعي تسلم دعوة من رئيس كازاخستان للمشاركة في مؤتمر للأديان

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تلقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوة رسمية لزيارة كازاخستان وللمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الاديان، سلمها سفير كازاخستان في لبنان يرزان كاليكينوف الذي زاره برفقة مستشاره بلال جنيد.وسلم كاليكينوف البطريرك الراعي رسالة خطية من الرئيس قاسم جومارت توكاييف تضمنت الدعوة الى المؤتمر الذي سيعقد في 14 و15 ايلول 2022 في مدينة نور سلطان تحت عنوان: "دور زعماء الاديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد الوباء".وجاء في ختام رسالة الرئيس الكازاخستاني: "إنني على ثقة تامة أن مشاركة غبطتكم المباشرة في أعمال المؤتمر هذا ستعطي دفعا جديدا لتطوير الحوار العالمي بين الاديان، وكذلك لتكثيف تفاعلنا في صوغ علاقة ثنائية ومتعددة الاطراف".