نقابة مالكي العقارات والأبنية: لا نريد لجانًا ولا صناديق وبرامج

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شكت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة من الاستمرار ببدلات قديمة في الإيجارات السكنية وغير السكنية سائلة: "كيف يستطيع المالك القديم الاستمرار بتأمين معيشته اليومية ومعيشة عائلته في هذا الوضع المأسوي؟".ولفت البيان الى ان "مالكي العقارات والأبنية المؤجرة غير قادرين على الاستمرار في هذه الأوضاع الراهنة، ببدلات قديمة في الإيجارات السكنية وغير السكنية، ب300 ألف ليرة في السنة، فيما يبلغ سعر السلع في حدّها الأدنى هذا الرقم أو سعرًا مرتفعًا.وتوجه البيان الى النواب، بالقول: "لا نريد لجانًا ولا صناديق وبرامج، نريد تحريرًا فوريًا لأملاكنا المحتلة منذ 40 سنة. وفي ظل قضاء وإدارات رسمية عاجزة!!! خدمة الإيجار كانت وستبقى في خطر طالما أنّكم ترتكبون هذه الجريمة في حق المالكين وطالما أنّكم للأسف تجتمعون وتجتمعون من دون جدوى. المريض/المالك يموت وأنتم تبحثون في صندوق وحساب ولجان لا تعمل! بئس هذا العمل وهذه المسرحية السخيفة. حرّروا الأملاك فورًا".