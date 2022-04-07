إطلاق لائحة "صرخة وطن"... افرام: برنامجنا هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ

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أكد المرشح عن دائرة كسروان-جبيل النائب المستقيل نعمة افرام أن لائحة "صرخة وطن"، التي يترأسّها، هي نموذج تحالفيّ فريد وواسع لمختلف قوى التغيير يكلّله وجود ثلاث مرشّحات.وشدد افرام، خلال إطلاق اللائحة وتعريف مرشحاتها ومرشحيها في القضائين، على أنها لائحة معارضة بامتياز نتشارك من خلالها التطلّعات وعناوين العمل، كاشفا أنهم تعاهدوا تجاه بعضهم البعض وكلّ واحد أمام أهله وشعبه والوطن أن يعملوا بكلّ قواهم لتحقيق مشروعهم.وأوضح أن برنامجهم هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة والتزامهم هو في بناء كل قرار وكل موقف على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن.واعتبر افرام أن المشكلة الكبيرة في لبنان مع الذين أوصلونا إلى الهاوية فكلّ واحد منهم يقول "لست أنا المشكلة بل الآخر"، وقال: "المرض الأول هو تسييسهم كل منصب وقرار وكل إدارة ووزارة".أما المرشح سليم الصايغ، فأشار إلى أن لبنان الجديد الذي نحلم به هو لبنان الذي لا يساوم على كرامة الإنسان.واعتبر الصايغ أن العدالة ليست موسمية فالعدالة هي حقيقة قائمة مستقلة وشرط لبناء المواطنة والتساوي بالحق بين المواطنين.ورأى مرشح الكتلة الوطنية وجدي تابت خلال المؤتمر أن الفساد موجود بسبب طبقة سياسية اعتمدت الزبائنية، المحاصصة، التبعية ونهب المال العام، التسويات والصفقات واختارت مصالحا على حساب مستقبلنا ومستقبل أولادنا.وأوضحت المرشحة عن المقعد الماروني في جبيل، نجوى باسيل، من جهتها، أن خلفيتها في العمل الإنمائي جعلتها أن تكون على تماس مع واقع الناس الأكثر فقرًا والاقل حظوة.أيضا، اعتبرت المرشحة عن المقعد الماروني في كسروان، جوزفين زغيب، أن كسروان غارقة بالعتمة، والكسارات ومياه الصرف الصحي ودواخين الذوق، نتيجة نهج الاهمال والفساد وسوء الادارة التي تبنتها هذه السلطة.وشدد المرشح عن المقعد الشيعي في جبيل أمير المقداد أن المعركة اليوم هي معركة مصيرية مع منظومة متسلطة، فاشلة، مجرمة تحاول سرقة مستقبلنا واحلامنا.أما المرشحة عن المقعد الماروني في كسروان جولي الدكاش فأكدت أن معركتهم ستستمر داخل المجلس النيابي وسيواجهون كل شخص لديه مشروعا لإلغاء الهوية اللبنانية، مشددة على أن هدفهم السيادة بيد الجيش اللبناني، وكسروان العاصية وبناء الدولة.وقال المرشح عن المقعد الماروني في جبيل نوفل نوفل :" نحن لبنانيون مُثقفون، ناجحون، فاعِلون ، مُنفتحون على كلّ الآفاق، ومثلما احترفنا اساليبَ النّضال بكلّ اشكاله ، نُتقن لغة الحوار، الحوارُ القائم على معايير الإنسانية، المَبني على أُسس الدولة، المُحصّن بأحكام القانون".