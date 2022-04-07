أخبار لبنان
07 نيسان 2022 - 06:22
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الرامغافار: سنوزع أصواتنا التفضيلية على مرشحي الأحزاب الأرمنية في كل الدوائر

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الرامغافار: سنوزع أصواتنا التفضيلية على مرشحي الأحزاب الأرمنية في كل الدوائر
Lebanon News
أكدت الهيئة التنفيذية لحزب "الرامغافار" في لبنان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة أواديس داكسيان، انه لمناسبة الانتخابات النيابية في لبنان وبعد اجتماعات ولقاءات مكثفة مع أحزاب وتيارات وجهات عدة، وبعد جوجلة الآراء، قرر الحزب توزيع أصواته التفضيلية على مرشحي الأحزاب الأرمنية في كل الدوائر الانتخابية التي فيها مقاعد للطائفة الأرمنية.
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ورأت الهيئة في بيان أن وحدة الطائفة الأرمنية في لبنان وتماسكها ومصلحتها هي من أولويات حزب الرامغافار الى جانب وحدة الشعب اللبناني ككل في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.
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