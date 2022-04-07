العاملون في الإعلام المرئي والمسموع: لتخصيص يوم للموظفين المعنيين بتسيير الانتخابات قبل الموعد الرسمي

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أعلن مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع أنه توجه بكتاب إلى وزير الإعلام زياد المكاري، أمل فيه السعي والطلب من الجهات المعنية ولا سيما وزارة الداخلية، من أجل تخصيص يوم لاقتراع العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك بتاريخ يسبق موعدها المحدد في الخامس عشر من أيار أسوة بدول العالم المتقدمة".وقال الكتاب إن "المهنة تفرض على العاملين في الإعلام المرئي والمسموع العمل في اليوم الإنتخابي، وربما يتعذر على الكثير منهم المشاركة في الاقتراع نظرًا لكون مهمتهم في العمل تقع خارج دائرتهم الإنتخابية وبالتالي يفقد الإعلامي قسرًا حقه في الإقتراع".وذكّر مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع بأن "هناك يومًا يخصص للموظفين المعنيين بتسيير العملية الإنتخابية ليقترعوا قبل الموعد الرسمي للإنتخابات للتفرّغ للأداء المطلوب منهم في الإنتخابات"، آملا "التعاون والضغط من أجل تحقيق الهدف المنشود ومشاركة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في العملية الإنتخابية كونها حقًا وواجبًا".