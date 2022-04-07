أخبار لبنان 07 نيسان 2022 - 07:48 07/04/2022 07:48:03 زمكحل بعد اجتماع مع نائب رئيس الحكومة : لا نستطيع التحدث عن إفلاس الدولة لان الافلاس الحقيقي هو في السياسة والإدارة

زمكحل بعد اجتماع مع نائب رئيس الحكومة : لا نستطيع التحدث عن إفلاس الدولة لان الافلاس الحقيقي هو في السياسة والإدارة

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LBCI News Lebanon





وقال زمكحل : "إننا مقتنعون أن أي خطة تعاف وإعادة هيكلة الإقتصاد والنهوض، عليها أن تبدأ بإتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن نتمنى حديثا شفافا ومفاوضات للإتفاق على صيغة إعادة الهيكلية، وعلى مشروع متضامن ومتكامل وتآزر الجهود نحو الهدف المشترك". لكننا نشدد على انه يجب ألا يكون أي مشروع مفروضا بالقوة على القطاع الخاص، لكن أن يكون مبنيا مع شركاء الإنتاج الذين هم سينهضون ويُعيدون الدورة الإقتصادية.

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أما بالنسبة إلى مشروع "الكابيتال كونترول" الذي تأخر أكثر من سنتين، فهو أيضا ركن أساسي ونقطة إنطلاق لأي مشروع بغية إعادة الهيكلية".



أضاف زمكحل:" في الوقت عينه، إن خطة الصندوق تطالب كأولوية بتدقيق لكل مداخيل الدولة، كي يستطيع تحديد سقوف القروض الدولية. ونناشد السلطة التنفيذية البدء في هذا المشروع اليوم قبل الغد.



وتابع "لا نستطيع أن نتحدث عن إفلاس الدولة اللبنانية، لأنه لا يزال لديها أصول ضخمة حيث تمتلك نصف العقارات في البلد، وكل مؤسسات الدولة من الكهرباء والإتصالات والمياه والمرافيء البرية والبحرية. أما الإفلاس الحقيقي فهو إفلاس السياسة وإفلاس الإدارة وإفلاس الفساد والفاسدين وإفلاس الأوهام والأكاذيب". بحث الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة فؤاد زمكحل، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري، مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي IMF وقانون "الكابيتال كونترول" والتصريحات الأخيرة للشامي.وقال زمكحل : "إننا مقتنعون أن أي خطة تعاف وإعادة هيكلة الإقتصاد والنهوض، عليها أن تبدأ بإتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن نتمنى حديثا شفافا ومفاوضات للإتفاق على صيغة إعادة الهيكلية، وعلى مشروع متضامن ومتكامل وتآزر الجهود نحو الهدف المشترك". لكننا نشدد على انه يجب ألا يكون أي مشروع مفروضا بالقوة على القطاع الخاص، لكن أن يكون مبنيا مع شركاء الإنتاج الذين هم سينهضون ويُعيدون الدورة الإقتصادية.أما بالنسبة إلى مشروع "الكابيتال كونترول" الذي تأخر أكثر من سنتين، فهو أيضا ركن أساسي ونقطة إنطلاق لأي مشروع بغية إعادة الهيكلية".أضاف زمكحل:" في الوقت عينه، إن خطة الصندوق تطالب كأولوية بتدقيق لكل مداخيل الدولة، كي يستطيع تحديد سقوف القروض الدولية. ونناشد السلطة التنفيذية البدء في هذا المشروع اليوم قبل الغد.وتابع "لا نستطيع أن نتحدث عن إفلاس الدولة اللبنانية، لأنه لا يزال لديها أصول ضخمة حيث تمتلك نصف العقارات في البلد، وكل مؤسسات الدولة من الكهرباء والإتصالات والمياه والمرافيء البرية والبحرية. أما الإفلاس الحقيقي فهو إفلاس السياسة وإفلاس الإدارة وإفلاس الفساد والفاسدين وإفلاس الأوهام والأكاذيب".

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