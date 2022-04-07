أخبار لبنان 07 نيسان 2022 - 08:23 07/04/2022 08:23:59 سمير صليبا لـ"انتخابات 2022": لا يمكن لمن أوصل البلد الى ما هو عليه ان يُحدث تغييرا ايجابيًا فيه

سمير صليبا لـ"انتخابات 2022": لا يمكن لمن أوصل البلد الى ما هو عليه ان يُحدث تغييرا ايجابيًا فيه

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لمن أوصل البلد الى ما هو عليه ان يُحدث تغييرا ايجابيًا فيه,سمير صليبا لـ"انتخابات 2022": لا يمكن,سمير صليبا لـ"انتخابات 2022": لا يمكن لمن أوصل البلد الى ما هو عليه ان يُحدث تغييرا ايجابيًا فيه

LBCI News Lebanon





واشار في حديث لبرنامج "انتخابات 2022" عبر شاشة الـ LBCI الى ان "ثورة 17 تشرين أزالت الخطوط الحمراء التي رسمها الزعماء، وجعلتهم يحسبون ألف حساب لأي خطأ يقترفوه".

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ورأى انه " لا يمكن لمن أوصل البلد الى ما هو عليه ان يُحدث تغييرا ايجابيًا فيه".



وقال صليبا :"وصلنا الى ما وصلنا اليه بسبب غياب المحاسبة من قبل المقترعين".



واضاف " يجب رفع الحصانات بشكل كليّ عن النواب".



واعلن ان "كلّ مواطن يرغب بحياة كريمة في هذا البلد، نحن بحاجة الى صوته، وسنكون صوته الصارخ في البرلمان، ولدينا فرصة تغيير في الانتخابات المقبلة".



ولفت صليبا الى ان "الحكومة الفعلية تأتي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية".



وأكد ان "النظام الديمقراطي فيه تحكم الاكثرية، واذا دخلنا البرلمان سنكون الاكثرية".























اعتبر المرشح عن المعقد الاورثوذكسي في دائرة المتن عن لائحة "متن التغيير" سمير صليبا انه "ليس بإمكاننا ان نبني وطنًا من دون قضاء مستقلّ".واشار في حديث لبرنامج "انتخابات 2022" عبر شاشة الـ LBCI الى ان "ثورة 17 تشرين أزالت الخطوط الحمراء التي رسمها الزعماء، وجعلتهم يحسبون ألف حساب لأي خطأ يقترفوه".ورأى انه " لا يمكن لمن أوصل البلد الى ما هو عليه ان يُحدث تغييرا ايجابيًا فيه".وقال صليبا :"وصلنا الى ما وصلنا اليه بسبب غياب المحاسبة من قبل المقترعين".واضاف " يجب رفع الحصانات بشكل كليّ عن النواب".واعلن ان "كلّ مواطن يرغب بحياة كريمة في هذا البلد، نحن بحاجة الى صوته، وسنكون صوته الصارخ في البرلمان، ولدينا فرصة تغيير في الانتخابات المقبلة".ولفت صليبا الى ان "الحكومة الفعلية تأتي بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية".وأكد ان "النظام الديمقراطي فيه تحكم الاكثرية، واذا دخلنا البرلمان سنكون الاكثرية".

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