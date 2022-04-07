أخبار لبنان
07 نيسان 2022 - 08:48
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بري من المصيلح : الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان

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بري من المصيلح : الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان
Lebanon News
تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري لو أن القوى السياسية على إختلاف توجهاتها وكذلك المتنافسين في إستحقاق الانتخابات النيابية لو أنهم يقاربون هذا الاستحقاق وكافة القضايا الخلافية بروح رياضية، مؤكدا أن الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الطائفي الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيون وليس المتخاصمين على مقعد نيابي من هنا وهنالك.
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واستغرب بري، خلال إستقباله في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح رئيس نادي شباب الرياضي الغازية لكرة القدم علي حسون وأعضاء الهيئتين الفنية والادارية ولاعبي النادي، كيف يستسهل البعض الإستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء ممعنا في التحريض ونكء الجراح لغايات إنتخابية رخيصة.

وقدّم الوفد للرئيس بري كأس بطولة أندية الدرجة الثانية في كرة القدم والذي أحرزه النادي وإنتقل على ضوء تلك البطولة الى مصاف أندية الدرجة الأولى .
 
وهنأ بري النادي إدارة ولاعبين على جهدهم ومثابرتهم واهالي البلدة وفعالياتها على دعمهم للنادي في مسيرته الرياضية وتحقيقه الانجازات .
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