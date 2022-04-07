بري من المصيلح : الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان

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تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري لو أن القوى السياسية على إختلاف توجهاتها وكذلك المتنافسين في إستحقاق الانتخابات النيابية لو أنهم يقاربون هذا الاستحقاق وكافة القضايا الخلافية بروح رياضية، مؤكدا أن الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الطائفي الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيون وليس المتخاصمين على مقعد نيابي من هنا وهنالك.واستغرب بري، خلال إستقباله في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح رئيس نادي شباب الرياضي الغازية لكرة القدم علي حسون وأعضاء الهيئتين الفنية والادارية ولاعبي النادي، كيف يستسهل البعض الإستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء ممعنا في التحريض ونكء الجراح لغايات إنتخابية رخيصة.وقدّم الوفد للرئيس بري كأس بطولة أندية الدرجة الثانية في كرة القدم والذي أحرزه النادي وإنتقل على ضوء تلك البطولة الى مصاف أندية الدرجة الأولى .وهنأ بري النادي إدارة ولاعبين على جهدهم ومثابرتهم واهالي البلدة وفعالياتها على دعمهم للنادي في مسيرته الرياضية وتحقيقه الانجازات .