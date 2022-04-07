بري عن الاتفاق مع صندوق النقد: انجاز ايجابي للحكومة والمجلس النيابي جاهز لمواكبته بالعمل

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رأى رئيس مجلس الاستاذ نبيه بري أن الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي يأتي ليشكل انجازاً ايجابيا للحكومة على طريق معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وارهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.وقال في بيان: بصفتي رئيسا للمجلس النيابي اللبناني اثمن هذا الانجاز ونقدر الجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له والذي يشكل بداية عودة لبنان الى سكة التعافي ويكسب لبنان اعادة تصنيف ايجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية.وأعرب عن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.وقال: وكما اكدت دائما، لاسيما في الاجتماع الاخير مع وفد الصندوق الذي يزور لبنان على المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة.