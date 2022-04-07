أخبار لبنان
07 نيسان 2022 - 12:21
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نديم الجميل خلال الاعلان عن لائحة "لبنان السيادة": في 15 ايار ستختارون على اي سكة ستضعون لبنان

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Lebanon News
تم الاعلان عن لائحة "لبنان السيادة" في في دائرة بيروت الاولى، برئاسة النائب المستقيل نديم الجميّل. 

وأكّد الجميل أن "لبنان السيادة" ليس مجرد لائحة مكونة من 8 اشخاص، بل مشروع وجبهة وتوجّه يأخذنا الى اول محطة هي الانتخابات.

وتوجه الى المقترعين قائلا: "في 15 ايار ستختارون على اي سكة ستضعون لبنان، إما سكة التعافي والخلاص وإما السكة التي توصل الى الهاوية وجهنم."
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وشدد على ان صوت المقترعين "سيرسم مستقبل لبنان اولا من مجلس النواب أم السلطات، هذا المجلس سيختار رئيسًا للجمهورية وحكومات وسيضع سياسات ستؤثر على اقتصادنا وما اذا كان سيبقى حرا، وعلى سيادتنا إن كانت ستُنتهك أم لا، وعلى الامور الحياتية".
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