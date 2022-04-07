أخبار لبنان
07 نيسان 2022 - 13:06
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اجتماع تنسيقي في وزارة البيئة لتطوير خطة الوقاية من خطر حرائق الغابات

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اجتماع تنسيقي في وزارة البيئة لتطوير خطة الوقاية من خطر حرائق الغابات
Lebanon News
انعقد في وزارة البيئة اجتماع تنسيقي للبحث في تطوير خطة الوقاية والتوعية من خطر حرائق الغابات وللجهوزية لموسم الحرائق.
 
وترأس الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين، وشارك فيه مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار وممثلة وزارة الداخلية فاتن أبو حسن ومدير برنامج الأراضي والموارد الطبيعية في جامعة البلمند جورج متري وممثلون عن وحدة إدارة الكوارث ومنظمات دولية وجمعيات أهلية وبيئية ودائرة الأنظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة وخبراء في مجال ادارة الغابات والوقاية من الحرائق.
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وعرض المجتمعون أراءهم حول الخطوات الرامية إلى حماية الغابات وتوحيد الجهود وتنسيقها للحد من مخاطر الحرائق وتحسين ظروف الوقاية وتعزيز القدرات التقنية في إدارة مخاطر الحرائق.
 
وتحدث وزير البيئة عن تأثير حرائق الغابات على الغطاء الأخضر للبنان في السنوات الماضية حيث شهد لبنان بعضا من أسوأ مواسم الحرائق، الأمر الذي تسبب بآثار مدمرة ليس فقط على البيئة الطبيعية، لكن أيضا على سبل عيش المجتمعات المحلية.
 
وعرض مدير الدفاع المدني الصعوبات المتأتية من الأزمة الاقتصادية والمالية على واقع الدفاع المدني، الأمر الذي يحول دون توفير المحروقات للسيارات وإجراء الصيانة اللازمة للآليات.
 

اما ممثلة وزارة الداخلية فعرضت واقع البلديات الصعب، في ظل غياب السيولة وصعوبة سحب الأموال.
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