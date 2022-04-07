أخبار لبنان
07 نيسان 2022 - 13:13
Back

المولوي عرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التحضيرات

هولفيني: سنقوم بمهامنا لتثبيت الديمقراطية Lebanon, news ,lbci ,أخبار المولوي, هولفيني ,رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات,هولفيني: سنقوم بمهامنا لتثبيت الديمقراطية
episodes
المولوي عرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التحضيرات
Lebanon News
بحث وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني في التحضيرات الجارية للانتخابات وجهوزية وزارة الداخلية.
 
ولفت هولفيني لعد اللقاء أنهما ناقشا تفاصيل التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة ،اذ اكد الوزير مولوي على الجهوزية الكاملة للانتخابات.
الإعلان
 
وأوضح انها المرة الرابعة التي يواكب فيها الاتحاد الاوروبي العمليات الانتخابية في لبنان، والكل يعلم صعوبات المهمة.
 
وأشار هولفيني  الى ان البعثة الاوروبية للمراقبة وصلت في 27 آذار وستبقى حتى 6 حزيران المقبل، ونقوم بمهامنا لتثبيت الديمقراطية في لبنان وهي مهمة محايدة ومستقلة لانجاز الانتخابات.
 
ولفت الى انه بدأ سلسلة زيارات  للمناطق اللبنانية، وقال: "سأعود الى لبنان مرة ثانية وسيكون لي توصيات بما يخص الانتخابات".
الإعلان
إقرأ أيضاً