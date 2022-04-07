المولوي عرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التحضيرات

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بحث وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني في التحضيرات الجارية للانتخابات وجهوزية وزارة الداخلية.ولفت هولفيني لعد اللقاء أنهما ناقشا تفاصيل التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة ،اذ اكد الوزير مولوي على الجهوزية الكاملة للانتخابات.وأوضح انها المرة الرابعة التي يواكب فيها الاتحاد الاوروبي العمليات الانتخابية في لبنان، والكل يعلم صعوبات المهمة.وأشار هولفيني الى ان البعثة الاوروبية للمراقبة وصلت في 27 آذار وستبقى حتى 6 حزيران المقبل، ونقوم بمهامنا لتثبيت الديمقراطية في لبنان وهي مهمة محايدة ومستقلة لانجاز الانتخابات.ولفت الى انه بدأ سلسلة زيارات للمناطق اللبنانية، وقال: "سأعود الى لبنان مرة ثانية وسيكون لي توصيات بما يخص الانتخابات".