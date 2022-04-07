لائحة "سياديون مستقلون" اعلنت عن توقيع ميثاق شرف يجمع أعضاءها

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اعلنت لائحة "سياديون مستقلون" في بيان، انه "في خطوة لافتة تأكيدا على إستقلالية لائحة النائب ميشال ضاهر في دائرة البقاع الأولى، إجتمع أعضاء اللائحة ووقعوا ميثاق شرف يتضمن سلسلة من المبادئ المتفق عليها بين الأعضاء وهي: تشكيل كتلة نيابية وطنية مستقلة فيما بينهم بإسم "سياديون مستقلون" برئاسة النائب ميشال ضاهر الذي يتولى رسميا الاعلان عن المواقف والقرارات التي تتخذها الكتلة، والحفاظ على سيادية واستقلالية قرار الكتلة النيابية المنوي إنشاؤها واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها خدمة قرى وأبناء قضاء زحلة".وتضم اللائحة: ميشال ضاهر رئيسا عن المقعد الكاثوليكي، عمر حلبلب عن المقعد السني، سمير صادر عن المقعد الماروني، يوسف قرعوني عن المقعد الأرثوذكسي، فراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي، ومارتين دمرجيان عن المقعد الأرمني.