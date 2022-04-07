المجلس الصحي الاجتماعي في الكتائب: لتجهيز مراكز لاقتراع ذوي الحاجات الخاصة

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اعتبر المجلس الصحي الاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية أن "موعد الانتخابات النيابية يقترب في غياب التحضيرات اللوجستية، خصوصا تجاه المستضعفين وذوي الحاجات الخاصة، الذين يعانون من الإهمال المزمن والمستمر لحاجاتهم وحقوقهم منذ 1996 وتكرارا في 2005".وطالب في بيان، بـ"وضع آلية تنفيذية سريعة وآمنة لتحقيق النقاط الآتية، دمج متطلبات الجمعيات المعنية بالحاجات الإضافية والهيئة المستقلة للانتخابات في لبنان، ضمن خطة التحضيرات المتصلة بالانتخابات، ومشاركة هذه المؤسسات في مراقبة عملية الإقتراع إضافة إلى تجهيز مراكز في الأقضية والمحافظات لاقتراع ذوي الحاجات الخاصة وتأمين المستلزمات المرتبطة بعملية التصويت، بما فيها إمكانية وصول الناخبين إلى القلم واقتراعهم وراء العازل، وبالتالي المحافظة على سرية العملية الانتخابية".وشدد على أن "الاقتراع حق للكل، والكل يعني الكل، من دون أي تهميش أو مساس باستقلالية الناخبين وكرامتهم".وأشار إلى أن "الحاجات الخاصة والإضافية تعني المصطلحات الآتية: استعمال كرسي مدولب، الإعاقة الحركية، ضعف أو فقدان النظر أو السمع، كبر السن، كما توضح المراجع الدولية لذوي الحاجات الخاصة handicapped guide for voting".