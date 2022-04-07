اضراب تحذيري لسفراء ورؤساء البعثات والدبلوماسيين اللبنانيين ابتداءً من الجمعة

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قرر السفراء ورؤساء البعثات والدبلوماسيون العاملون في الخارج والملحقون، الشروع في اضراب تحذيري، إبتداءً من الجمعة ٨/٤/٢٠٢٢، وحتى يوم الاثنين حتى يصار الى الاستجابة لما هو حق مشروع وأساسي، في ظل الظروف المعيشية غير المسبوقة والغلاء وحرصاً على سمعة الدبلوماسيين، مشددين على ان هذا التحرك بعيد كل البعد عن أي اعتبارات سياسية.وجاء ذلك في البيان التالي:بعد ان استنفذ وزير الخارجية والمغتربين، مشكورًا كل السبل والمحاولات لإقناع السلطة السياسية بضرورة تأمين انتظام تحويل الرواتب للدبلوماسيين في الخارج والذين انقطعت عنهم الرواتب لما يزيد عن الشهرين مع ما يتحملونه من إيجارات وتأمينات وأقساط ومصاريف شتى لم يعد باستطاعتهم إيفاءها بالرغم من كل الخصومات التي طالت مستحقاتهم، وذلك من دون جدوى،وبعد أن حاول الدبلوماسيون في هذه الوزارة، من سفراء ورؤساء وحدات وغيرهم من الدبلوماسيين، العمل على اقناع السلطة السياسية بضرورة انتظام تحويل الرواتب، دون تحقيق أي نتيجة ملموسة،قرر السفراء ورؤساء البعثات والدبلوماسيون العاملون في الخارج والملحقون، الشروع في اضراب تحذيري، إبتداءً من يوم الغد الواقع فيه ٨/٤/٢٠٢٢، وذلك حتى يوم الاثنين حتى يصار الى الاستجابة لما هو حق مشروع وأساسي، في ظل الظروف المعيشية غير المسبوقة والغلاء وحرصاً على سمعة الدبلوماسيين ، مع التشديد على ان هذا التحرك بعيد كل البعد عن أي اعتبارات سياسية.