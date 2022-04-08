جوزفين زغيب للـLBCI: الناس ستصوّت للتغيير..والورقة البيضاء عمل ممنهج

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رأت المرشحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان جبيل عن لائحة "صرخة وطن" جوزفين زغيب ان "الناس ستصوّت للتغيير بصرف النظر عن أي لائحة ستختار".واشارت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى ان "الورقة البيضاء عمل ممنهج، من أجل تيئيس الناس".وقالت "الخطة كانت ترتكز على تشكيل لائحة بدون مشاركة للأحزاب ولكن لم يتقدّم أحد بالترشّح".وأضافت ان "لائحة "صرخة وطن" ليست لشخص واحد بل هي جامعة للقوى التغييرية على: استقلالية القضاء والاصلاح الدستوري، واللامركزية الادارية، وعلى مكننة القطاع العام، والعمل على برنامج اقتصادي منتج".وشدّدت على "السيادة الشاملة"، موضحةً ان " سلاح حزب الله يجب ان يكون في يد الدولة اللبنانية بالاضافة الى أي سلاح آخر، وعلى الجيش ان يكون هو المسيطر الوحيد على بره وجوه وبحره".ورأت ان "تفاهم مار مخايل ضعّف رئاسة الجمهورية".وقالت "الخصوم الاساسيين لنا في كسروان وجبيل هم: لائحة التيارالوطني الحرّ وحزب الله، ولائحة فريد الخازن، الذين لا يلتقون معنا بالفكر التغييري".