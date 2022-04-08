الراعي من بعبدا: عون أكد جهوزية الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باتفاق صندوق النقد

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اعلن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا، ان الرئيس ميشال عون أكد جهوزية الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باتفاق صندوق النقد إلى المجلس النيابي.وعن زيارة البابا فرنسيس، هنأ الراعي، الرئيس عون بعودته من الفاتيكان، مشيرا الى ان الزيارة كانت ناجحة جداً، والدليل هو زيارة قداسة البابا إلى لبنان التي ستحصل في حزيران المقبل، وجرى الحديث عن التحضيرات لهذه الزيارة، قائلا: "البابا فرنسيس في زيارته لنا يريد ان يؤكد للبنانيين انهم يعيشون ليلاً طويلاً على كافة المستويات لكن هذا الليل يقابله فجر، وسيتحدث بتعددية لبنان وديمقراطيته، والصعوبات التي يمر بها ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية وستكون لديه كلمة رجاء".وفي سياق آخر،وعن زيارة الراعي الى مصر، ابلغ عون بما حصل في مصر، وان الرئيس السيسي اكد انه يفتح الباب للبنانيين، ويفتح الاسواق للتفاح اللبناني، واكد ان القضية اللبنانية بقلبه.يذكر ان الراعي قام بدعوة عون للمشاركة في احتفال عيد الفصح في بكركي.