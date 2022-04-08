نديم الجميل في إطلاق لائحة "لبنان السيادة": سندخل المجلس لنواجه ونبقى صامدين

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أطلقت لائحة "لبنان السيادة" في دائرة بيروت الاولى من La Centrale – الصيفي، وتضمّ: نديم الجميّل، اسما-ماريا اندراوس، نجيب ليان، انطوان سرياني، آني سفريان، تالار ماركوسيان، ليون سمرجيان وجان طالوزيان.وسأل الجميّل: "في 15 أيار عليكم أن تختاروا، اي اقتصاد تريدون؟ اقتصاد الرعاية؟ اقتصاد الكبتاغون الذي أغلق في وجه لبنان كل دول العالم؟ اقتصاد الذي فيه جمارك على ناس ولا جمارك على ناس؟ ضرائب على ناس ولا ضرائب على ناس؟ اقتصاد ممانع؟ اقتصاد يصدّر مسيّرات؟ أم اقتصاد توظيفات عشوائية وتفاهات؟ أم نذهب إلى اقتصاد يشبهنا، اقتصاد حرّ نبني فيه منذ أكثر من 100 سنة، اقتصاد يحمي القطاع الخاص ويشجع الشباب ويركز على كل القطاعات في هذا المجتمع، التربوي والصحي والاجتماعي والتكنولوجي".وشدد على أن "صوتكم سيرسم مستقبل لبنان، أولاً من مجلس النواب أم السلطات، هذا المجلس سيختار رئيسًا للجمهورية وحكومات وسيضع سياسات ستؤثر على اقتصادنا وما اذا كان سيبقى حراً، وعلى سيادتنا إن كانت ستُنتهك أم لا، وعلى الامور الحياتية".وتابع:"نريد إرجاع للبنان الطبقة المتوسطة، علماً أن الوجهة الاقتصادية الطبيعية للبنان هو باتجاه الغرب والعرب والخليج. نحن لا مشكلة لدينا بالانفتاح نحو الغرب ونحو الشرق، ولكن لا نريد ولا نقبل بأن يكون هذا الانفتاح على حساب علاقتنا بالمنظمات الدولية والعالم العربي حولنا".وختم: "في 15 أيار اختاروا هذا التوّجه وهذه الثقافة وصوّتوا للبنان السيادة لأننا معكم وسندخل المجلس لنواجه ونبقى صامدين".