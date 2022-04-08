أخبار لبنان
08 نيسان 2022 - 04:54
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بري أحال مشروع قانون معجل للكابيتال كونترول إلى اللجان المشتركة

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بري أحال مشروع قانون معجل للكابيتال كونترول إلى اللجان المشتركة
Lebanon News
أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون معجل الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال الكنترول) الى اللجان المشتركة .
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