الرئيس بري أحال مشروع قانون معجل للكابيتال كونترول إلى اللجان المشتركة

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LBCI News Lebanon

أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون معجل الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال الكنترول) الى اللجان المشتركة .