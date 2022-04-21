أخبار لبنان
21 نيسان 2022 - 09:10
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سويف استقبل السفير السعودي: لتعزيز مفهومي الاخوة الانسانية وبناء السلام

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سويف استقبل السفير السعودي: لتعزيز مفهومي الاخوة الانسانية وبناء السلام
Lebanon News
بحث رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف مع سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، بعد ظهر اليوم في دار المطرانية في طرابلس في "العلاقة التاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية والعلاقات الحياتية والانسانية بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات".
 
وشدد المطران سويف "أهمية دخول المنطقة في دينامكية الحوار وبناء السلام حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التنعم بتاريخ المنطقة وحضاراتها الغنية، فهذه المنطقة هي الحاضرة دائما لأن تشكل نموذجا للعالم بأسره تتجسد فيه أبهى صور لقاء الثقافات وحوار الاديان الهادفة دائما الى تعزيز مفهومي الاخوة الانسانية وبناء السلام".
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وبحثا في "الواقع الحالي لمدينة طرابلس ودورها الاساسي في الحوار الحياتي اليومي والحضور التاريخي للمسيحيين فيها ودورهم في تعزيز ثقافة اللقاء المبني 
على أسس المحبة والاخوة".
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