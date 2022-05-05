افتتاح غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الإنتخابات في الخارج... ماذا في التفاصيل؟

على بعد ساعات من فتح مراكز الإقتراع في الدولة العربية أبوابها أمام المغتربين اللبنانيين الراغبين في المشاركة في الإستحقاق الانتخابي، إفتتح وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الإنتخابات النيابية في الخارج.

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وتفقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات الخاصة التي انشاتها وزارة الخارجية والمغتربين.وأكد أنها لحظة تاريخية ومهمة في وزارة الخارجية التي هي جسر الحقيقي يربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر،وهذا العمل هو خطوة اضافية لشد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج.واعتبر أن إنتخابات المغتربين دليل اضافي ان لبنان المنتشر لا ينسى لبنان ويريد لبنان ويجب ان يعبّر عن هذا الاهتمام بوطنه من خلال صندوقة الاقتراع، وهو انجاز كبير ومهم،وشدد ميقاتي على أن الانتخابات ستتم بنزاهة وشفافية ، ولم يترشح احد منا للانتخابات كتأكيد اضافي على الحياد، داعيا الجميع الى الاقبال على الاقتراع بكل نزاهة وحرية ضمير.