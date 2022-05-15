أخبار لبنان
15 أيار 2022 - 06:06
Back

هيئة الإشراف على الإنتخابات: مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي

هيئة الإشراف على الإنتخابات: مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي,هيئة الإشراف على الإنتخابات: مخالفات,هيئة الإشراف على الإنتخابات: مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي
episodes
هيئة الإشراف على الإنتخابات: مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي
Lebanon News
 لحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها، حصول مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية.

وعكفت على دراسة التقارير المتعلقة بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، ومنها الإحالة إلى المراجع القضائية المختصة.
الإعلان

 واشارت الى انها "مستمرة بمواكبة العملية الإنتخابية حتى اقفال صناديق الإقتراع".

وطلبت من "وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية الإلتزام الفوري بالصمت الإنتخابي، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإنتخاب". 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً