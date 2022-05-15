هيئة الإشراف على الإنتخابات: مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي

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لحظت هيئة الإشراف على الإنتخابات من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها، حصول مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الإنتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية.وعكفت على دراسة التقارير المتعلقة بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، ومنها الإحالة إلى المراجع القضائية المختصة.واشارت الى انها "مستمرة بمواكبة العملية الإنتخابية حتى اقفال صناديق الإقتراع".وطلبت من "وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية الإلتزام الفوري بالصمت الإنتخابي، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الإنتخاب".