المكاري اقترع ووعد الإعلاميين بالسعي لصيغة تتيح لهم الاقتراع المبكر

الإعلان

حيا وزير الإعلام زياد المكاري، بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع حي السيدة الغربي، وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والإعلام بأكمله، وخص بالتحية الإعلام الرسمي الذي له أولوية في قلبه.وشدد على أن "الإعلام يقوم بدور مهم ومسؤول". وسأل: "هل تتخيلون انتخابات من دون إعلام". ووعد الإعلاميين بأنه سيسعى للوصول إلى صيغة تتيح لهم الاقتراع المبكر في الانتخابات المقبلة، كاشفا عن أنه حاول ذلك هذه الدورة ولكن الأمر يحتاج الى قانون.وأعلن أن "تلفزيون لبنان سيعتمد للمرة الأولى في نشراته لغة الإشارة".وأشار إلى أنه أكمل اليوم الستين يوما في وزارة الإعلام، واعدا بمزيد من التحسينات، وقال: "انتظروا لتروا". ولفت إلى أن "الأجواء الانتخابية في زغرتا جيدة والعملية تجرى بديموقراطية، وكل الاحزاب موجودة على الأرض الى جانب المجتمع المدني وهذه صورة يجب أن ننقلها الى الجميع، فالناس واعون".وعن خرق الصمت الإعلامي، أوضح أن مراقبة الصمت الانتخابي من اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات وأنه تواصل مع رئيس الهيئة القاضي نديم عبدالملك الذي سجل مخالفات، وأن على المرشحين الراسبين تقديم الطعون في حال وجدوا مخالفات".وتمنى النجاح لمن يستحق.