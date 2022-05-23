أخبار لبنان
23 أيار 2022 - 04:28
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كريم جبارة للـLBCI: أدوية الأمراض المستعصية لا تزال مدعومة وهي لا تتأثّر بسعر صرف الدولار

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كريم جبارة للـLBCI: أدوية الأمراض المستعصية لا تزال مدعومة وهي لا تتأثّر بسعر صرف الدولار
Lebanon News
أكد نقيب شركات مستوردي الأدوية كريم جبارة أن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والأمراض السرطانية لا تزال مدعومة وهي لا تتأثّر بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، موضحا أن المشكلة تكمن في فتح الإعتمادات اللازمة من قبل المصرف المركزي للمستوردين.

ولفت في حديث لبرنامج "نهاركم" سعيد عبر الـLBCI الى أن قيمة الدعم على هذه الأدوية تبلغ 25 مليون دولار شهريا، مشيرا الى أن هذا المبلغ لا يكفي احتياجات المرضى اللبنانيين.
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وعن الأدوية التي رفع الدعم عنها كليا، قال: "يمكن للمستورد أن يشتريها من دون أن يمرّ عبر المصرف المركزي وبالتالي من السهل استيرادها". ولفت الى أن وزارة الصحة سعّرت منذ شهر الأدوية غير المدعومة على الـ26 ألف ليرة للدولار الواحد، مؤكدا أن المستوردين غير قادرين على تحمّل الفرق بعد أن تجاوز سعر الصرف الـ30 ألفا.

وأوضح جبارة أن الأدوية التي رفع عنها الدعم لها بدائل في السوق.
 
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