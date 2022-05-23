أخبار لبنان
23 أيار 2022 - 05:49
23/05/2022 05:49:58
رفع الإجراءات وتخفيف التدابير حول المجلس النيابي... اليكم التفاصيل
رفع الإجراءات وتخفيف التدابير حول المجلس النيابي... اليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
أعلن المكتب الاعلامي للرئيس نبيه أنه بناء لتوجيهات رئيس المجلس التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة.
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