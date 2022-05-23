أخبار لبنان
23 أيار 2022 - 05:49
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رفع الإجراءات وتخفيف التدابير حول المجلس النيابي... اليكم التفاصيل

رفع الإجراءات وتخفيف التدابير حول المجلس النيابي... اليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب,نبيه بري,رفع الإجراءات وتخفيف التدابير حول المجلس النيابي... اليكم التفاصيل
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Lebanon News
أعلن المكتب الاعلامي للرئيس نبيه أنه بناء لتوجيهات رئيس المجلس التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة.
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