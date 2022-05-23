"لقاء سيدة الجبل": لا حل لأزمة الدولار إلا من خلال تحرير الدولة من القيود التي يفرضها الإحتلال الإيراني

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طلب "لقاء سيدة الجبل" من النواب الجدد "تحديد الأولويات من أجل إنقاذ لبنان والإبتعاد عن تحديد الأحجام والقامات"،مشيرا الى "ان لبنان في حاجة إلى تيار إستقلالي لبناني وليس إلى معرفة حجم هذا الحزب أو ذاك، لأنه يعاني من أزمة وطنية تتمثّل باحتلال إيران من خلال سلاح "حزب الله" الذي يمنع قيام دولة حقيقية قادرة على حل مشاكل اللبنانيين".واشار اللقاء الى أن "لا حل لأزمة الدولار والإقتصاد وتردي الأوضاع الإجتماعية إلا من خلال تحرير الدولة من القيود التي يفرضها الإحتلال الإيراني".ورفض اللقاء "إنتخاب الرئيس نبيه بري تعبيرا واحتراما للمزاج التغييري العام في لبنان"، متمنيا في "الوقت ذاته، ألا تتحول معركة رئاسة المجلس إلى معركة طائفية أو معركة محاصصة حول نائب رئيس المجلس خصوصا مع غياب نائب شيعي مستقل لم تعمل القوى السياسية الفاعلة على إنتخابه في جبيل أو بعبدا أو بيروت أو الجنوب أو البقاع. ومنع الثنائي الشيعي بالقوة التنوع في داخل الطائفة".وطالب البيان الكتل النيابية الفائزة بـ"التوحد حول النصوص المرجعية :أ - الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني.ب - قرارات الشرعية العربية.ج - القرارات الدولية لاسيما 1559،1680 و 1701.والمطالبة الصريحة لنشر الجيش اللبناني على طول الحدود البرية.