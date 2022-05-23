بلدية صيدا: رفع النفايات من شوارع المدينة بعد تأمين مكان موقت لتجميعها

الإعلان

بعد إضراب عمال معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، وتوقف المعمل عن إستقبال النفايات، اوضحت بلدية صيدا أنه " بعد مساعيها الجارية من أجل المعالجة تم التوصل إلى تأمين مكان "موقت" قريب من معمل معالجة النفايات بمساحة محدودة جدا ، وتعمل فرق الشركة المتعهدة ومنذ مساء الخميس الماضي على رفع النفايات من شوارع المدينة ونقلها إلى هذا المكان في انتظار إنتهاء الإضراب ومزاولة العمل في المعمل.ولفتت إلى " أن هذا التدبير يشمل فقط مدينة صيدا"، داعية البلديات المجاورة ضمن إتحاد بلديات صيدا الزهراني الى "التعاون وإيجاد حلول مناسبة كل ضمن نطاقها البلدي، في انتظار إنتهاء الأزمة وفك الإضراب ومزاولة العمل من جديد في معمل المعالجة".