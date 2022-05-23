منيمنة لـ"عشرين 30": لن ننتخب أي رمز من رموز السلطة لأي موقع

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رأى النائب ابراهيم منيمنة ان "هناك حالة تغييرية تجسدت بعد الانتخابات وعلى النواب الظهور أمام اللبنانيين بصورة متكاتفة".وأشار في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI الى ان "التغيريين نظرتهم للعمل السياسي مختلفة عن القوى التقليدية".وقال " لن ننتخب أي رمز من رموز السلطة لأي موقع، ولكن سنحضر الجلسة ونحن لا نتبع أيّ نهج تعطيلي".وأضاف "حزب الله ليس جزءا من المنظومة وحسب بل هو رافعتها، ورأينا ما فعله في 17 تشرين وعلينا خوض اصلاحات سياسية واقتصادية جذرية في البلاد فالمعركة ليست محصورة بسلاح الحزب وحده".وتابع "نسعى لتفعيل دور المعارضة من دون الدخول في هذه الحكومة، خصوصاً أننا لسنا جزءا من أي أكثرية نيابية ولكننا سنشارك في التسميات بناء على معايير وبرامج معينة".واعتبر ان "على القوى السياسية أن تقوم بمراجعة لنهجها السياسي وتعترف بأدائها في المرحلة السابقة، فاللبنانيون اعتادوا على كتل تتكتل حول عناوين سياسية في الظاهر فيما هي تتحاصص داخل حكومات "الوفاق الوطني" فيما الشعب وقضاياه في مكان آخر".