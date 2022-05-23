حاصباني لـ"عشرين 30": السلاح غير الشرعي وهو العائق الأساسي أمام أي عملية نهوض..

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اعتبر النائب غسان حاصباني ان "عدد كبير من النواب اليوم يحملون توجها تغييريا واصلاحيا وسياديا وعليهم أن يتكاتفوا معاً وإلا نصبح بتكتل أقليات ومن الطبيعي ان نرى التعدّدية في المجلس".وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI "لا يمكن البدء باصلاحات أساسية من دون التعامل مع السلاح غير الشرعي وهو العائق الأساسي أمام أي عملية نهوض".واضاف " هناك تحالفات ودعم من تحت الطاولة للعديد من الأشخاص الذين يحاولون تصنيف أنفسهم كتغييريين".وتابع "لا نقاطع الجلسات بل نحضرها ونلتزم بدور النائب بالتصويت بالورقة البيضاء، واذا لدينا اعتراض على الأسماء وقرارنا محسوم بعدم التصويت للرئيس بري لعدم استيفائه المعايير التي وضعناها".ولفت الى ان "التجارب أثبتت أن التسويات التي كانت تنطلق من مسؤولية وطنية لم تعد تصلح واليوم نطرح ذهنية تعاونية لاستبدال ذهنية التسويات".