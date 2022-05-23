أخبار لبنان
23 أيار 2022 - 16:22
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عون لـ"عشرين 30": لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي

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عون لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي
Lebanon News
أكّد النائب الان عون ان " العمل التشريعي يتوجب تعامل جميع النواب مع بعضهم البعض".

وقال خلال حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI " لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي لأنه يُخرج القوى التغييرية من مساحة الأمان".

واضاف "الرئيس بري سيعود رئيسًا لمجلس النواب لأن ما من مرشّح في وجهه وأتمنى ان تتشكل الحكومة ومن الممكن ألا نشارك فيها".
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وشدد على ان " أي خطة تعافي تستثني الدولة من المسؤولية تأتي على حساب المودعين، والدولة بامكانها المساهمة بكل ما لديها: أملاكها ومؤسساتها ومواردها".

 ورأى ان "منذ ١٧ تشرين 2019 والتيار  الوطني الحرّ كان أكثر فريق تعرّض للاستهداف والتركيز ويجب الا نضع متاريس بل ان نتعاون".
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