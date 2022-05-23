حسين ايوب لـ"عشرين 30": احتمال الفراغ الرئاسي سيكون أكبر من أي وقت مضى..

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اعتبر رئيس تحرير موقع ١٨٠ بوست حسين ايوب ان "هناك 40 نائب أو أكثر قليلاً علينا أن نتوقع مفاجآت في تموضعهم ومواقفهم داخل البرلمان".وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" ان "أي محاولة لتقديم ملف السلاح على غيره من الملفات سيكون اشكالي وموضوع السلاح أكبر من لبنان، المقاومة وُلدت من فراغ اللادولة قبل حزب الله وبالتالي بناء الدولة وقوتها تنفي سبب وجود المقاومة."واضاف "احتمال الفراغ الرئاسي سيكون أكبر من أي وقت مضى وذلك بسبب تمتّع العديد من الكتل بالقدرة التعطيلية وغياب المعطيات الدولية التي قد تسمح بتسوية كما في المرات السابقة".ولفت الى ان "تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة تبقى المعادلة الأكثر رواجاً لاعتبارات دولية واقتصادية ".