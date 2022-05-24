الإتحاد العمالي العام: ندعم موظفي مستشفى بنت جبيل في إضرابهم

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أعلن الإتحاد العمالي العام في بيان دعمه المطلق لموظفي مستشفى بنت جبيل الحكومي في إضرابهم الذي سيبدأ الإثنين المقبل والذي يستثني الحالات الطارئة وغسيل الكلى.وطالب الإتحاد المسؤولين ووزارة الصحة بضرورة دعم المستشفيات الحكومية التي هي خط الدفاع الأول عن العمال والفقراء في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني وإيلاء مستشفى بنت جبيل الحكومي الإهتمام اللازم عبر: دفع المساعدة الإجتماعية المستحقة من شهر تشرين الثاني 2021 والتي لم تدفع حتى تاريخه، رفع بدل النقل بعد الإرتفاع الجنوني لسعر المحروقات وعدم قدرة الموظفين والمياومين على التقيد بدوام العمل الرسمي ودفع المنح المدرسية أسوة بباقي المستشفيات.وشدد الإتحاد على أن المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية والصناديق الضامنة (ضمان إجتماعي وتعاونية موظفي الدولة) ثالوث لا يتجزأ يحمل هم مرض واستشفاء وطبابة وتعليم غالبية الشعب اللبناني.