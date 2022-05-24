أخبار لبنان
24 أيار 2022 - 03:02
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أبو شقرا: كفى ظلمًا للشعب

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أبو شقرا: كفى ظلمًا للشعب
Lebanon News
أعرب ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" عن إستيائه لما تشهده أسعار المحروقات من إرتفاع كبير بعد صدور جدول الأسعار اليوم"، وقال: "كفى ظلمًا للشعب الذي يتحمل وحده نتيجة إرتفاع سعر صرف الدولار الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار ولا سيما أسعار المحروقات".

ورأى أن أسعار المحروقات تأكل الأخضر واليابس إذ أنها تنعكس على أسعار السلع كافة.
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وناشد المسؤولين والقيمين في الدولة اللبنانية التدخل لوضع حد لإرتفاع سعر الصرف، معتبرًا أن المواطن لم يعد له القدرة على تحمل الأعباء المعيشية والمالية التي أنهكت كاهله في ظل تراجع قدرته الشرائية وسط الأزمات المتتالية التي تجعله غير قادر على تأمين لقمة عيشه كالخبز والدواء والإستشفاء والتعليم وغيرها من الأمور الحياتية.
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