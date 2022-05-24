تزامناً مع الإضراب... اعتصام للجنة اصحاب الصيادلة امام وزارة الصحة

تزامناً مع الإضراب... اعتصام للجنة اصحاب الصيادلة امام وزارة الصحة

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LBCI News Lebanon

بالتزامن مع اضراب الصيدليات الذي ينتهي الساعة 2، نفذت لجنة اصحاب الصيادلة تحركاً امام وزارة الصحة.



وطالب المعتصمون بإصدار مؤشر جديد لاسعار الادوية.