إعتصام لموظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إحتجاجًا على قرار وزير الداخلية

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LBCI News Lebanon

نفذ موظفو مراكز المعاينة الميكانيكية البالغ عددهم ٤٥٠ إعتصامًا أمام دائرة تسجيل السيارات إحتجاجًا على قرار وزير الداخلية بوقف العمل في مراكز المعاينة، الأمر الذي شرد ٤٥٠ عائلة.