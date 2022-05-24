أخبار لبنان
24 أيار 2022 - 03:38
24/05/2022 03:38:43
إعتصام لموظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إحتجاجًا على قرار وزير الداخلية
إعتصام لموظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إحتجاجًا على قرار وزير الداخلية
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LBCI News Lebanon
نفذ موظفو مراكز المعاينة الميكانيكية البالغ عددهم ٤٥٠ إعتصامًا أمام دائرة تسجيل السيارات إحتجاجًا على قرار وزير الداخلية بوقف العمل في مراكز المعاينة، الأمر الذي شرد ٤٥٠ عائلة.
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