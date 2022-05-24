إضراب للمستشفيات والأطباء الخميس والجمعة... أبو شرف: لوضع حد للإجراءات المصرفية التعسفية

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إعتبر نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف أن العلاقات المصرفية السيئة بين المصارف اللبنانية والمودعين أصبحت قائمة على الشواذ وعدم إحترام القوانين، وأصول العمل المصرفي.ونبه أبو شرف إلى أن "مستقبل الآلاف من المنتسبين لهذه النقابات بات في دائرة الخطر، لاسيما وأن الأطباء والممرضات يهاجرون بأعداد كبيرة وقد بلغ عددهم حتى الآن ما يزيد عن ثلاثة آلاف طبيب وثلاثة آلاف ممرض وممرضة".وأشار إلى أن "هذه الإجراءات المصرفية ضربت أصول العمل المصرفي وجميع القوانين والأعراف عرض الحائط، ومن دون أي رادع أو تدخل من قبل المعنيين، بالرغم من مراجعاتنا المتكررة كتابيًا وشفهيًا وإعلاميًا".وطالب أبو شرف "بوضع حد لهذه المعاملة غير القانونية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية، لأن ذلك سيضر ليس فقط بالمودعين بل بالمصارف أيضًا وبالإقتصاد الوطني".واعتبر أن "الحل يجب أن يكون سريعًا بتطبيق القانون واحترام الناس والحفاظ على كراماتهم، وبعدم حرماننا من حق إستعمال حساباتنا في العملة الوطنية والدولار لتسديد المستحقات ومنها أجور الموظفين والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الإستشفائية".وطالب "بضرورة قبول التعامل بالشيكات والبطاقات المصرفية وعدم فرض شروط تعجيزية أو عمولات خيالية عليها".وقال: "إننا مؤمنون بلبنان ونريد البقاء هنا، لكننا نريد العيش بالحد الأدنى من الحياة اللائقة الكريمة. فكفى استهتارًا بنا وبحقوقنا لذلك دعونا ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى الإضراب يومي الخميس والجمعة في 26 و27 آيار مع وقفة إحتجاجية أمام مصرف لبنان يوم الخميس المقبل الساعة الحادية عشرة صباحًا".