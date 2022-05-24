ميقاتي: المرحلة لتصريف الاعمال والمهم عدم تأخير الاستحقاقات

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تحفظ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن الاجابة على اي سؤال يتعلق بقبوله تشكيل الحكومة الجديدة، مكتفيا بالقول المرحلة الان لتصريف الاعمال ومتابعة القضايا الحياتية التي تهم الناس، وبعد استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب، على النواب اختيار مَنْ يرونه مناسبا لتشكيل الحكومة.ميقاتي الذي امل ان يكون التكليف والتأليف مسهلا لكي تستكمل الحكومة الجديدة الخطوات الاصلاحية المطلوبة عبر التفاهم مع صندوق النقد الدولي، اكد انه لا يجب التوقف كثيرا عند الطروحات المختلفة ومنها ما قاله النائب جميل السيد عن عدم جواز تسليم ادارة البلد الى حكومة تصريف اعمال في نهاية عهد الرئيس ميشال عون.واعتبر ميقاتي ان هذه المواقف وسواها تحليلات ومواقف افتراضية لا تغيّر في الواقع السياسي شيئا. فهناك انتخابات جرت للتو وانبثق عنها مجلس نيابي جديد وهو سيد نفسه والمهم ان تتكاتف كل الطاقات لمعالجة الازمات ولا نعود الى نغمة التأخير وهدر الوقت والفرص.