الكتائب: لتشكيل حكومة فاعلة ولن نمنح صوتنا لرئيس يغطي سلاح حزب الله

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حذّر حزب الكتائب اللبنانية من العودة إلى نهج المساومات والمقايضات التي كانت سائدة قبل الانتخابات النيابية على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، مؤكدا أنه سيواجه داخل البرلمان كما واجه خارجه.وأكد حزب الكتائب في بيان، بعد اجتماعه برئاسة سامي الجميّل، أنه لن يجلس على أي طاولة محاصصة ولن يمنح صوته لرئيس مجلس أو نائب له أو رئيس حكومة أو رئيس جمهورية يغطي سلاح حزب الله ويدافع عنه تحت أي حجة من الحجج.وشدّد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة من الكفاءات المشهود لها، تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، قادرة على العمل وغير محكومة بمعادلة حكومات الوحدة الوطنية التعطيلية، تشرّع في أسرع وقت في البدء بالإصلاحات الضرورية لتحسين شروط التفاوض مع صندوق النقد واتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لوقف الانهيار.وحذّر المكتب السياسي من التعطيل والمماطلة والمساومات المعهودة، فاللبنانيون قالوا كلمتهم وعلى الجميع الامتثال.وهنّأت الكتائب اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين على تغيير المعادلات في المجلس النيابي الجديد، معتبرة أنهم استطاعوا إحداث التغيير على الرغم من التهويل والتهديد والتيئيس الذي تعرّضوا له على مدى أشهر، وأكدوا أن الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني ترفض وضع اليد على البلد وتريد إنقاذ لبنان وشعبه بعيدًا من منطق المساومة وتدوير الزوايا.وجدّد الحزب شكره لكل من منحه صوته ووثق بنهجه وخطابه الثابت ويعاهد اللبنانيين أنه ومن موقعه الوطني سيستمر في مصارحتهم بالحقيقة والمجاهرة بالحق إلى حين تحقيق الوعود التي قطعها ببناء لبنان سيّد، حر، مستقل، متطوّر، تعدّدي ومنفتح على العالم.