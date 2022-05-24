مولوي التقى وزيري الداخلية والدفاع القطريين... آل ثاني: لبنان في قلوبنا ووقوفنا الى جانبه واجب

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شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، جلال لقائه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في قطر، على أهمية العلاقات التي تربط الدول العربية.وأكد الوزير آل ثاني من جهته أن علاقة قطر بلبنان تاريخية، وقال: "لبنان في قلوبنا ووقوفنا الى جانبه واجب".وشارك مولوي في فعاليات النسخة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني "ميليبول قطر 2021"، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وعلى الهامش، عرض مولوي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية للملفات ذات الاهتمام المشترك.وكان وزير الداخلية والبلديات لبى دعوة وزارة الداخلية القطرية الى مأدبة غداء شارك فيها الوفود الرسمية المشاركة في المعرض.