أخبار لبنان
24 أيار 2022 - 23:42
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بري سينتخب لولاية سابعة بأصوات ستتعدى الـ65... (الجمهورية)

بري سينتخب لولاية سابعة بأصوات ستتعدى الـ65... (الجمهورية) Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب,نبيه بري,بري سينتخب لولاية سابعة بأصوات ستتعدى الـ65... (الجمهورية)
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بري سينتخب لولاية سابعة بأصوات ستتعدى الـ65... (الجمهورية)
Lebanon News
علمت "الجمهورية" ان الاتصالات التي حصلت في الساعات الـ48 الماضية أظهرت ان الرئيس نبيه بري سينتخب رئيسا للمجلس لولاية سابعة من الدورة الاولى وبأصوات ستتعدى الـ65، اما نيابة الرئيس فلا تزال موضع اخذ ورد ضمن اربعة اسماء تتغير بورصة حظوظها وفق حسابات كل فريق.

واكدت مصادر قريبة من عين التينة لـ"الجمهورية" ان بري بصفته رئيس السن سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه ضمن مهلة الـ 15 يوماً، وقالت: "الوقت لا يزال ضمن المهلة المتاحة، فكافة الكتل والنواب الذين انتخبوا لا يزالون في مرحلة القراءة والمراجعات السياسية والتعارف، وبالتالي في التوقيت المناسب سيحدد الرئيس بري موعد الجلسة."
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وحول موقف التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل من التصويت لبري المرشح الوحيد بلا منازع لرئاسة المجلس وعما اذا كان صحيحا ان "حزب الله" يعمل على وساطة معينة، قالت المصادر: "اولاً نحن لم نطلب ولن نطلب وحزب الله يعرف الموقف تماما، كما اننا لا ننتظر موقفهم ولا يهمنا ولا نعوّل عليه أصلاً وليسوا في حساباتنا".
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