بو صعب لـ"صوت الناس": تواصلت مع مختلف الكتل حتى مع من لن يصوت لي... وبري لم يسألني إن كنت سأصوت له!

بو صعب لـ"صوت الناس": علاقتي مع الرئيس بري لم تنقطع يوما

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LBCI News Lebanon





وقال بو صعب في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "زرت الرئيس بري وما قمت به هو بتنسيق مع رئيس التيار ولاسيما ان التيار رشحني للمنصب ولم يكن هناك أي اعتراض من باسيل لكن بلا شك ان هناك إحراجا لموقف التيار الذي موقفه واضح بإتجاه عدم التصويت للرئيس بري".

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وأضاف: "قلت للرئيس بري أنني مرشح لنيابة رئاسة المجلس النيابي وهو لم يسألني إن كنت سأصوت له لرئاسة مجلس النواب وهو أراحني بذلك". رأى النائب الياس بو صعب أنه من الطبيعي إذا أراد شخص الترشح لموقع نيابة رئاسة مجلس النواب أن يتواصل مع كل الفرقاء، فكيف إذا كان مع الرئيس نبيه بري الذي سيكون مبدئياً رئيساً لمجلس النواب لولاية جديدة، معتبرا أنه "مضحك من يتحدث عن مؤامرة وصفقات".وقال بو صعب في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "زرت الرئيس بري وما قمت به هو بتنسيق مع رئيس التيار ولاسيما ان التيار رشحني للمنصب ولم يكن هناك أي اعتراض من باسيل لكن بلا شك ان هناك إحراجا لموقف التيار الذي موقفه واضح بإتجاه عدم التصويت للرئيس بري".وأضاف: "قلت للرئيس بري أنني مرشح لنيابة رئاسة المجلس النيابي وهو لم يسألني إن كنت سأصوت له لرئاسة مجلس النواب وهو أراحني بذلك".

ولفت الى أن علاقته مع الرئيس بري لم تنقطع يوما بالرغم من الاختلافات بالسياسة، موضحا أن التعاطي مع بري فيه الكثير من الاحترام بالرغم من الاختلاف في وجهات النظر في الكثير من الامور.



وأعلن بو صعب أنه تواصل مع مختلف الكتل حتى مع من لن يصوت له، كاشفا أنه سيلتقي غذا النواب طوني فرنجية ووليام طوق وفريد الخازن.



ولفت الى أنه لم يحصل أي طلب لزيارة حزب الله، قائلا: "عندما زرت الرئيس بري أدركت أن الكتلتين ستكونان متوافقتين وهذا لا يعني أن حزب الله لن يصوت لي".



وأضاف: "أريد أن تحكم الناس على ادائي كالياس بوصعب وانا عملت مع الرئيس بري عندما كنت في حكومتين وهو يدرك طريقة عملي ولدي وجهة نظر أناقش فيها بغالب الاحيان وهذا لا يعني أنني سأنفذ كل ما يريده الرئيس بري".



على المقلب الحكومي، رأى النائب الياس بو صعب أننا "نحتاج الى أعجوبة ليكون لنا حكومة سريعة". وقال: "٣ اشهر متبقية قبل نهاية العهد، فهل يمكن تشكيل حكومة والاتفاق على بيانها الوزاري في غضون ٣ اشهر؟ فأنا استبعد ذلك لذا فنظامنا يتطلب تغييراً جذرياً والمطلوب تعديلاً دستورياً".



وأضاف: "تواصلت مع احد الزملاء وهو قال لي ان إجتماعاً سيحصل غداً للنواب السنة لتوحيد الجهود والبحث عن ممثل عنهم وانا اتمنى أن يحصل ذلك للتوصل الى إقتراح شخص لرئاسة الحكومة يكون شفافاً".



من جهة أخرى، شكّك بو صعب بأن يبقى رئيس الجمهورية يوما واحداً بعد انتهاء ولايته في قصر بعبدا.