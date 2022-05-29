أكرم عازوري لـ"صوت الناس": المصارف ملك المودعين لا المساهمين

أكرم عازوري لـ"صوت الناس": يجب الالتزام بردّ الودائع كاملة للناس

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الودائع, أكرم عازوري,جمعية المصارف,أكرم عازوري لـ"صوت الناس": يجب الالتزام بردّ الودائع كاملة للناس

LBCI News Lebanon

شدد محامي جمعية المصارف أكرم عازوري على أنه يجب الالتزام بردّ الودائع كاملة للناس، معتبرا أن المصارف ملك المودعين لا المساهمين التي تشكّل أموالهم بحد أكبر 10% من أموال البنوك.



وقال عازوري في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال": "الحديث عن شطب دين الدولة وأن 70 بالمئة من قيمة الودائع لن تردّ فذلك كلام لا يمكن ان يساهم بإعادة الثقة".

الإعلان

وأضاف: "يجب ايقاف الحريق قبل البحث في المسؤوليات. ونقطة البداية هي ضمان ردّ الودائع كاملة وان لم يحصل ذلك فذلك يقضي على قيامة القطاع المصرفي وعلى قيامة لبنان".



ولفت الى أنه لا يمكن اعتبار المصرف الذي أودع أمواله لدى السلطة الخاضع لها أي المصرف المركزي أنه أخطأ اذ أن لا مكان اكثر أمانا من المصرف المركزي.



وقال: "الدعاوى على المصارف مزعجة جدا وأي حكم يتجاوز تعاميم السلطة النقدية هو اعطاء مال لمودع على حساب باقي المودعين".



ورأى أن الاستمرار بإيجاد حلول فردية من دون حلّ تشريعي متكامل مضرّ بمصالح المودعين.